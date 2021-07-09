В Орле подсчитали, кого больше рождается — мальчиков или девочек

Орелстат обнародовал основные статистические показатели семейной жизни.

Орловские статистики обнародовали аналитические данные, приурочив их к празднованию Всероссийского дня семьи, любви и верности. Он отмечается в России 8 июля, а всероссийский масштаб этот праздник приобрел в 2008 году, объявленном Годом семьи. «Современная семья является объектом пристального внимания не только социологов и демографов, но и статистиков, — отмечают в Орелстате. — Такие показатели, как число браков и разводов, размер и состав семьи помогают выявить особенности современных семей, их наиболее острые проблемы».

Согласно представленным данным, в 2020 году в Орловской области родились 2986 мальчиков и 2769 девочек. Также подсчитано, что 38,8 процента родившихся оказались первенцами у своих родителей, 38,3 процента стали вторыми по счету детьми, а 15,1 процента – третьими. Аналитики подметили, что чаще всего детей рожают орловчанки в возрасте 25-34 лет. На эту возрастную категорию мам в минувшем году пришлось 60,4 процента всех новорожденных.

Тревожит тот факт, что каждый пятый ребенок в Орловской области был рожден вне брака. В этом отношении приводится такая статистика. В минувшем году в регионе был регистрирован 3321 брак, что на 30 процентов меньше, чем годом ранее. В расчете на каждую 1000 жителей области приходилось 4,6 брака. Для сравнения, в 2015 и 2010 годах – 7,5 и 8,3 брака соответственно.

Впрочем, здесь с полным правом можно сделать ссылку на пандемию коронавируса. Напомним, областные власти вводили временные ограничения, в том числе на проведение массовых мероприятий, к каковым относились и свадьбы, а также на работу загсов. Добавим, что в 2020 году на каждую 1000 бракосочетаний в Орловской области пришлось по 842 развода. Тем не менее, отмечают в Орелстате. Так называемый коэффициент разводимости (число разводов на 1000 человек населения) уменьшился, составив в минувшем году – 3,8 промилле (в 2015 и 2010 годах – 4,5 и 4,6 соответственно).

ИА «Орелград»