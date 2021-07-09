В Орловской области у спящей пенсионерки украли деньги

9.7.2021 | 14:40 Новости, Происшествия

Сотрудники ОМВД установили подозреваемого.

У пенсионерки из деревни Михайловка Орловского района украли 10 000 рублей, сообщает УМВД по Орловской области.

Сотрудники уголовного розыска смогли быстро найти преступника. Им оказался ранее уже судимый житель той же деревни. Мужчина сознался и рассказал, как совершил преступление.

Подозреваемый постучал в дверь квартиры пенсионерки. Ему никто не открыл. Тогда он вошёл в квартиру, увидел, что женщина спит, и украл из шкатулки деньги.

С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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