Клычков придумал, как повысить производительность труда

Губернатор утвердил план достижения стратегических показателей.

Глава Орловской области Андрей Клычков утвердил план мероприятий по созданию регионального центра компетенций в сфере производительности труда и учебной производственной площадки «Фабрика процессов». Эта «дорожная карта» необходима для реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», который является частью национального проекта «Производительность труда».

Губернаторское постановление принято «в целях повышения эффективности достижения показателей региональных составляющих национальных проектов, предусмотренных указом президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

«Дорожная карта» предусматривает создание регионального центра компетенций (РЦК) и определение источников его финансирования. Это будут бюджетные средства, поскольку РКЦ планируется создать в качестве структурного подразделения некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Орловской области» (НО «ФРП ОО»). Соответственно, придется внести изменения в смету и штатное расписание этого фонда.

Впрочем, на высшем уровне деятельность орловского РКЦ будет курировать автономная некоммерческая организация «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (АНО «ФЦК»). Кстати, областные власти именно в эту организацию собираются направлять резюме кандидатов для отбора на должность руководителя РЦК. Что касается финансирования, то оно будет производиться в виде предоставления субсидий из областного бюджета субсидии транзитом через региональный департамент промышленности и торговли.

ИА «Орелград»