Орловскую больницу уличили в нарушениях при закупке по нацпроекту

УФАС признало обоснованной жалобу, поданную на больницу имени Боткина.

Комиссия управления ФАС России по Орловской области вынесла решение по антимонопольному делу, ответчиком по которому стала Орловская городская больница имени Боткина. Жалобу на нее подал ИП из Новосибирска, который планировал принять участие в объявленном медучреждением аукционе. Торги планировалось провести 29 июня 2021 года. Начальная максимальная цена контракта составляла чуть более 473 тысяч рублей.

Больница желала приобрести цифровое оборудование, в том числе сервер. Закупка производилась в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в здравоохранения». Словом, средства на приобретение оборудования больница получила по линии нацпроекта «Здравоохранение».

Изучив представленные материалы, включая аукционную документацию, УФАС признало жалобу заявителя обоснованной, а больница была признана нарушителем антимонопольного законодательства. Кратко говоря, при составлении документации заказчики то ли сознательно, то ли невольно напутали с кодами классификации, из-за чего были установлены такие требования к характеристикам закупаемого оборудования, что они ограничивали конкуренцию.

По итогам рассмотрения дела комиссия УФАС выдала больнице предписание. Ей велено отменить все протоколы, составленные в ходе осуществления закупки, привести аукционную документацию в соответствие с требованиями закона, а также назначить новую дату срока окончания приема заявок на участие в аукционе. Словом, торги предстоит провести заново. Добавим, что ранее организаторам поступило четыре заявки, и все они были допущены к участию в аукционе.

ИА «Орелград»