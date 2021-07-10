Пасечника под Орлом обвинили в неправильном разведении пчел

Мужчина был привлечен к административной ответственности.

В Орловской области пасечника привлекли к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.10.6 КоАП РФ, в виде взыскания штрафа. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Речь идет о пасеке, расположенной на территории Покровского района. Сотрудники вышеуказанного ведомства провели там внеплановую выездную проверку – по некоему поступившему тревожному сигналу.

«В ходе проверки нашли свое подтверждение факты нарушения ветеринарных правил содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, выращивания, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства», — пояснили в ТУ Россельхознадзора.

Сообщается, что пасека насчитывает 60 ульев. Владельца обвинили в том, что он не проводил профилактические мероприятия и диагностические исследования пчел в соответствии с законодательством РФ в области ветеринарии. В ТУ Россельхознадзора говорят, что диагностические исследования пчел должны в обязательном порядке проводиться в соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий. Возможно, пчеловод об этом и не знал, что не уберегло его от неприятностей.

ИА «Орелград»