В Орле для детей-сирот создадут «единую систему подчинения»

10.7.2021 | 10:58 Новости, Общество

Новые правила защиты прав льготников разработает рабочая группа.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков издал постановление о создании рабочей группы по переходу до 2024 года к единой модели подчиненности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних. Главной в этой группе стала Валентина Нордстрем, первый заместитель председателя правительства Орловской области.

Всего в состав группы включены десять человек, в том числе глава департамента соцзащиты, опеки и попечительства Ирина Гаврилина, руководитель департамента образования Татьяна Крымова и замглавы департамента финансов Дмитрий Шахов. Губернатор также утвердил положение о вновь созданной рабочей группе. Это будет совещательный орган, главной задачей которого станет выработка в Орловской области единой модели подчиненности организаций для детей-сирот и органов опеки и попечительства.

Группе также поручено определить организационную и финансовую формы перехода на единую модель и координировать действия органов государственной власти региона по всем вопросам, связанным с запланированным переходом. Ради достижения этих целей рабочей группе позволено проводить обсуждение проектов правовых актов, необходимых для перехода к единой модели, и давать рекомендации по решению возникающих проблем. Заседания будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

ИА «Орелград»

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