Виновник смертельного ДТП не смог досрочно выйти из орловской колонии

Орловский областной суд отказал осужденному в условно-досрочном освобождении.

В Орле апелляционная инстанция рассмотрела ходатайство водителя, который просил об условно-досрочном освобождении. Как пояснили в пресс-службе Орловского облсуда, данный гражданин был признан виновником смертельного ДТП в апреле 2018 года. Его приговорили к семи с половиной годам лишения свободы. Суд установил, что по вине орловца в аварии погибли три человека. Также осужденного обязали выплатить родственникам погибших компенсацию в размере около 3 миллионов рублей.

«Весной этого года орловец обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении, — пояснили в пресс-службе облсуда. — Удовлетворяя заявленное ходатайство об условно-досрочном освобождении, суд первой инстанции исходил из того, что осужденный доказал свое исправление и не нуждается в дальнейшем отбывании назначенного наказания».

Однако суд апелляционной инстанции категорически с этим не согласился. Прежде всего, были проверены данные о выплате компенсаций. Выяснилось, что осужденный в добровольном порядке выплатил всего около 40 тысяч рублей. Еще более 250 тысяч рублей у него было удержано по исполнительным листам. При этом, как установил суд, материальное положение осужденного позволяло ему выплачивать большие суммы.

«Осужденный имел на лицевом счете достаточные денежные средства, которые расходовал на личные нужды, но при этом в незначительном объеме, в частности, по 500 рублей каждому из потерпевших возмещал причиненный преступлением вред в добровольном порядке, — говорят в облсуде. — Частичное возмещение осужденным причиненного преступлением ущерба на дату вынесения обжалуемого судебного решения являлось незначительным при сопоставлении с общей суммой ущерба, причиненного преступлением».

Текущая задолженность виновника смертельного ДТП составляет около 2,5 миллиона рублей. Суд апелляционной инстанции счел, что осужденный предпринял недостаточно мер для возмещения вреда, и отменил постановление суда первой инстанции. Таким образом, в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении было отказано, водитель продолжит отбывание срока.

ИА «Орелград»