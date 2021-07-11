Близкий к Клычкову политолог опубликовал критический пост о Потомском

11.7.2021 | 9:44 Новости, Политика

По словам Дмитрия Нечаева, экс-губернатор Орловской области намерен вновь ее возглавить. Других подтверждений этой информации нет

Политолог Дмитрий Нечаев, считающийся близким к действующему губернатору Орловской области Андрею Клычкову, опубликовал критический пост о его предшественнике Вадиме Потомском. Публикация появилась в Telegram-канале Нечаева.

Он утверждает, что Потомский «хочет вновь вернуться и править полюбившейся ему областью» и «делает для этого всё возможное». По словам Нечаева, сейчас бывший губернатор проявляет активность и общается с орловской элитой и представителями СМИ. При этом политолог напомнил, что у Потомского в Орловской области был низкий рейтинг.

Дмитрий Нечаев известен лояльностью к действующему (возможно, уходящему) главе Орловской области Андрею Клычкову. Политолог избегает критики коммуниста, напротив, нередко комплиментарно отзываясь о нем. Нечаев также публиковал фотографии с орловским губернатором. Возможно, пост политолога — свидетельство кулуарного конфликта Клычкова и Потомского.

Накануне издание Ura.ru сообщало о возможной скорой отставке Клычкова. По данным источников издания, орловский губернатор вместе с тамбовским коллегой Александром Никитиным откроет сезон отставок глав регионов после выборов в Госдуму.

ИА «Орелград»

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