Орловский бизнес проверили на исполнение требований лицензий

Обнародованы данные о нарушениях в сфере оборота ветеринарных лекарств.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям обнародовало текущую статистику работы по надзору за соблюдением законодательства в сфере лицензионного контроля фармацевтической деятельности. Сообщается, что в первой половине года было проведено 49 плановых проверок и составлено 43 протокола по ч.4 ст.14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).

Проверки проводились в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. В частности, проверяющие прошлись по ветеринарным аптекам. На сегодняшний день суды вынесли решения по 35 таким делам, виновные были привлечены к административной ответственности.

В ТУ Россельхознадзора по мотивам проверок составили перечень типичных нарушений. Наиболее распространенным из них стало отсутствие у лицензиатов удостоверения о повышении квалификации. Кроме того, не раз выявлялись факты хранения, с целью последующей реализации, недоброкачественных лекарственных препаратов с истекшим сроком годности. Зачастую не ведется и учет лекарств, срок годности которых составляет менее одной трети от всего срока годности.

Среди других грубых нарушений в ведомстве называют отсутствие приборов для измерения параметров воздуха в помещении и температуры в холодильном оборудовании, отсутствие стеллажных карт, маркировки и нумерации шкафов, предназначенных для хранения лекарств для ветеринарного применения. Добавим, что всего в первом полугодии 2021 года из оборота было изъято 46 единиц (19 наименований) недоброкачественных лекарственных препаратов.

ИА «Орелград»