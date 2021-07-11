Орловская прокуратура проверила продажу свидетельств о сдаче ЕГЭ

В ходе мониторинга был вскрыт сайт по торговле дипломами.

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании административное дело по исковому заявлению прокурора в интересах неопределенного круга лиц. В обоснование иска прокурор указал, что ранее был проведен мониторинга Сети «с целью выявления сайтов, посредством которых производится продажа свидетельств о сдаче единого государственного экзамена».

В результате прокурорские работники наткнулись на сайт, где была размещена информация о продаже дипломов, аттестатов, справок и свидетельств, якобы изготовленных с использованием бланков государственного образца. Распространение такой информации, по мнению надзорного органа, противоречит целям и задачам законодательства об образовании и подрывает основы конституционного строя, поскольку речь идет о нарушении конституционного права граждан РФ на образование.

Прокурор просил суд признать содержание сайта информацией, запрещенной к распространению в Российской Федерации. Административный иск был удовлетворен в полном объеме. При этом установить владельца сайта не удалось, так как доменное имя зарегистрировано регистратором, находящимся за пределами нашей страны.

ИА «Орелград»