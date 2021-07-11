В Орле УФАС проверит дорогую закупку детской поликлиники

Проигравший участник закупки усомнился, что его конкурент выиграл честно.

Управление ФАС России по Орловской области выдало бюджетному учреждению «Детская стоматологическая поликлиника» уведомление о поступлении жалобы и приостановлении торгов до ее рассмотрения по существу. Заявление в антимонопольную службу поступило от одного из ООО, которое принимало участие в закупке на поставку дорогостоящего оборудования. Извещение поликлиника разместила около месяца назад.

Тогда она объявила о проведении открытого аукциона на право заключения договора на закупку стоматологической установки. Начальная (максимальная) цена контракта была установлена в размере 1,888 миллиона рублей. Всего было подано две заявки, причем обе поступили от воронежских компаний. Одно из этих ООО было признано победителем, а второе, проиграв, написало жалобу в Орловское УФАС.

По мнению заявителя, решение о признании его конкурента победителем не было справедливым. В обоснование приводится довольно смелое заявление. Адрес юрлица, выигравшего тендер, указан в Едином государственном реестре юридических лиц. Однако заявитель известил УФАС о том, что данное ООО по указанному в реестре адресу «не находится, деятельность не ведет, действующий исполнительный орган юридического лица по этому адресу отсутствует».

В связи с этим возникают риски, связанные с несовпадением указанного в ЕГРЮЛ адреса и фактического места положения организации: отсутствие возможности ссылаться на неверный адрес в случае спора, риск ликвидации организации и другое. Заявитель ссылается и на другие, допущенные, по его мнению, нарушения в ходе закупки, считая, что решение комиссии заказчика было принято неправомерно. Так это или нет, выяснит Орловское УФАС.

ИА «Орелград»