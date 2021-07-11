В орловской школе надолго задержали выплаты

По факту нарушения прав работников была проведена проверка.

Нарушение сроков выплат в средней общеобразовательной школе №12 имени Героя Советского Союза Машкарина выявила Государственная инспекция труда в Орловской области. Как пояснили в этом ведомстве, внеплановая проверка была проведена по поступившему обращению работников этого учреждения. Изложенные факты нашли свое подтверждение.

«При проведении проверки в рамках поступившего обращения выявлено: работники в письменной форме, обратились к работодателю за выплатой среднего месячного заработка за второй месяц периода трудоустройства 20 апреля 2021 года,- пояснили в инспекции труда. — Приказ о выплате выходного пособия за второй месяц был издан 22 апреля 2021 года. В нарушение вышесказанного выплата указанного выходного пособия была произведена 10 июня 2021 года».

В ведомстве уточнили, что в подобном случае, согласно Трудовому кодексу РФ, работодатель обязан произвести такие выплаты не позднее 15-ти календарных дней со дня обращения. В связи с выявленными нарушениями в настоящий момент рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

ИА «Орелград»