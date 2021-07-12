Две девушки пострадали в ДТП под Орлом

12.7.2021 | 9:49 Новости, Происшествия

Они сидели в ВАЗе, который врезался в дерево

Две девушки получили травмы в ДТП в Орловской области, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Авария случилась 10 июля в 6.00 на трассе Ливны-Долгое. Установлено, что 25-летний парень за рулем ВАЗ-21099 ехал от села Никольского в сторону поселка Долгое. На 49 км трассы он не справился с управлением, и машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

21-летняя и 20-летняя девушки, которые были пассажирками ВАЗа, получили травмы. Им потребовалась госпитализация.

ИА «Орелград»

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