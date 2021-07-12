Орловца осудили за регулярную продажу алкоголя подросткам

Житель Урицкого района заплатит крупный уголовный штраф.

В Урицком районе весьма жесткие меры приняли к местному жителю, который несколько раз попался на аналогичном правонарушении. Подробности рассказала пресс-служба Урицкого районного суда, который рассмотрел уголовное дело. Впрочем, подсудимый мог этого избежать. Из приговора следует, что ранее продавец одного из местных магазинов был пойман с поличным при продаже спиртных напитков несовершеннолетнему покупателю.

На первый раз на торговца завели административное дело, которое было рассмотрено мировым судом. Правонарушителя признали виновным и наказали административным штрафом в размере 30 тысяч рублей. Казалось бы, после такой «встряски» продавец должен был встать на путь исправления. Однако он, возможно, решил, что за одно и то же дважды не судят.

Так или иначе, но в феврале текущего года его поймали на аналогичном правонарушении. Он продал подростку спиртное, после чего и стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст.151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно).

«Учитывая наличие смягчающих обстоятельств — признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначил виновному наказание в виде административного штрафа в размере 55 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба Урицкого райсуда. — Обвинительный приговор не вступил в законную силу».

ИА «Орелград»