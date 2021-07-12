Парахин создал комиссию по мусору

Новый орган займется созданием площадок для сбора мусора в Орле.

Мэр Орла Юрий Парахин утвердил состав комиссии по созданию мест накопления твердых коммунальных отходов на территории города. Вероятно, этот орган займется решением проблемы дефицита специализированных «мусорных» площадок в областной столице. Председателем комиссии назначен Александр Филатов — заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города.

Также в состав нового органа включены чиновники мэрии и представители компаний, работающих на рынке перевозок твердых коммунальных отходов в Орле. Речь идет о компаниях «Эко-Транс» (перевозчик ТКО в Советском районе) и «Экологистик» (перевозчик ТКО в Заводском и Железнодорожном районах). В комиссии также будут работать представители компаний «Зеленая роща» (регоператор) и «Чистый город» (перевозчик ТКО в Северном районе), МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла».

Как ранее писал «Орелград», в июне 2021 года суд Советского района удовлетворил исковое заявление Орловского природоохранного межрайонного прокурора к администрации города Орла о признании незаконным бездействия по созданию мест накопления крупногабаритных отходов. Мэрию обязали создать такие площадки в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

В обоснование иска природоохранный прокурор указал, что в Орле при наличии 1909 мест накопления твердых коммунальных отходов, 562 из которых включают бесконтейнерный сбор отходов, специальные площадки оборудованы лишь в четырех местах. В целом в ходе своей проверки прокурорские работники насчитали всего лишь 33 места для складирования крупногабаритных отходов, в то время как для соблюдения санитарных правил и норм такие места должны быть предусмотрены в каждом месте накопления ТКО. Таковых же, без учета мест бесконтейнерного сбора, на территории города насчитывается — 1347.

ИА «Орелград»