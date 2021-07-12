Шесть орловских компаний-застройщиков признали банкротами

12.7.2021 | 18:05 Новости, Экономика

Они должны были построить 10 многоквартирных домов

В Орловской области банкротами признали шесть компаний-застройщиков, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Всего на Орловщине «проблемными» признали 11 строительных предприятий.

В обладминистрации отметили: пока обманутые дольщики получат компенсации только по четырём объектам. Всего обанкроченные компании провалили стройку 10 многоквартирных домов.

По данным регионального правительства, сейчас на Орловщине работают 32 застройщика. Из них 23 компании используют деньги дольщиков.

ИА «Орелград»

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