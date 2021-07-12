Трое пострадали в ДТП на трассе Орел-Тамбов

Столкнулись автомобили «Шевроле» и ВАЗ-2111

Три человека получили травмы в ДТП на трассе Орел-Тамбов, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 11 июля в 10.30. В автоинспекции установили, что автомобиль «Шевроле» ехал со стороны Ельца в сторону Орла. На 137 км иномарка столкнулась с ВАЗ-2111, который двигался по перекрестку.

В результате ДТП пострадали 48-летний водитель и 50-летняя пассажирка ВАЗа, а также 34-летняя пассажирка «Шевроле». Потребовалась ли им госпитализация, не сообщается.

ИА «Орелград»