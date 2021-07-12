В Орле ярмарку с площади Жукова перенесут на улицу Приборостроительную

12.7.2021 | 12:51 Новости, Экономика

Возможно, она даже останется там навсегда

Предприниматели и депутаты горсовета Орла поддержали перенос ярмарки выходного дня с площади Жукова, где началось благоустройство, на улицу Приборостроительную. Там она находилась до 2016 года, а затем ее со скандалом перенесли как раз к стадиону им. Ленина.

Решение о старом-новом месте ярмарки приняла соответствующая комиссия 12 июля в администрации Орла. В заседании участвовали вице-мэр Орла Алексей Степанов, представители прокуратуры, ГИБДД, «Спецавтобазы», «Крытого рынка» и депутаты. Перенос ярмарки на улицу Приборостроительную (между улицами Жилинской и Октябрьской) предложили сами торговцы, их поддержали парламентарии.

До вечера 13 июля ГИБДД, чиновники и «Спецавтобаза» обследуют улицу Приборостроительную. В мэрии не исключили вариант, что ярмарка останется там и после завершения благоустройства площади Жукова (запланировано на декабрь 2021 года). Окончательное решение по этому вопросу примут в сентябре.

ИА «Орелград»

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