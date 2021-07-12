В Орловской области выпал из окна годовалый ребёнок

12.7.2021 | 16:51 Новости, Происшествия

По данным СМИ, малыша госпитализировали

Во Мценске Орловской области из окна квартиры выпал годовалый ребёнок. Об этом сообщил региональный омбудсмен по правам ребёнка Константин Домогатский.

Трагедия случилась 12 июля. СМИ сообщили, что ребёнок упал со второго этажа, его госпитализировали в НКМЦ им. Круглой. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Домогатский заявил, что в летний период на Орловщине стало больше происшествий с детьми.

«В городе Мценске в выходные утонул 14-летний подросток, а сегодня из окна квартиры выпал годовалый малыш. Ранее, меньше недели назад, в областном центре из окна многоэтажного дома выпала 3-х летняя девочка, а в Ливенском районе утонул 14-летний подросток», — рассказал он.

Омбудсмен призвал родителей следить за детьми. По мнению Домогатского, большинство трагедий можно предотвратить.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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