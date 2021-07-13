Опасную для жизни дорогу обнаружили под Орлом

Нарушение правил обеспечения безопасности дорожного движения выявили гаишники.

В Верховском районе сотрудники полиции провели проверку исполнения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. В результате они обнаружили автомобильную дорогу, техническое состояние которой «создает угрозу жизни и здоровья неопределенного круга лиц». Как уточнили в региональном УМВД, проверка была проведена отделением по Верховскому району, а опасная дорога связывает населенные пункты Скородное, Даменка и Первомайский.

«При обследовании автомобильной дороги полицейские выявили ряд недостатков, — говорят в УМВД. — Так, покрытие проезжей части имеет дефекты в виде выбоин, просадок, проломов, колей и иных повреждений. Обочины занижены относительно кромки проезжей части и имеют повреждения. Отсутствует горизонтальная дорожная разметка».

В полиции считают, что причиной такого состояния является «ненадлежащее исполнение обязанностей организацией, ответственной за содержание автомобильной дороги». По мотивам проверки возбуждено административное производство. Это далеко не первый подобный случай. Так, по данным УМВД, в Орловской области за пять месяцев текущего года сотрудники ГИБДД выдали 734 предписания за нарушения, связанные с содержанием улично-дорожной сети.

Кроме того, ими было составлено 200 административных материалов. Также в органы прокуратуры было направлено 111 информаций о вскрытых дорожных нарушениях, в областную и районные комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения – 125 информаций. За неисполнение ранее выданных предписаний в регионе возбудили 21 административное дело, в том числе 19 – в отношении юридических лиц. Добавим, что в январе-мае неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 129 ДТП в Орловской области, в которых шесть человек погибли и 170 получили ранения различной степени тяжести.

ИА «Орелград»