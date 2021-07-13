Орловец подал в суд на своего учителя английского

13.7.2021 | 6:43 Новости, Образование

Гражданин остался недоволен качеством оказанных ему услуг.

Заключением мирового соглашения в суде завершился спор местного жителя с индивидуальным предпринимателем, участие в рассмотрении которого приняли сотрудники управления Роспотребнадзора по Орловской области. Как сообщили в этом ведомстве, ранее стороны заключили договор возмездного оказания услуг по обучению английскому языку.

Однако клиент остался недоволен качеством обучения. Он обратился к ИП с претензией и потребовал не только расторгнуть договор, но и вернуть ему деньги за обучение. Получив отказ, гражданин обратился за помощью в Роспотребнадзор, который, в свою очередь, подал иск в защиту прав потребителя. В заявление также были включены требования о компенсации морального вреда и взыскании за неудовлетворение в добровольном порядке требований клиента.

А требования эти были основаны на статье 32 Закона «О защите прав потребителей». Согласно ей, потребитель вправе отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. Уже когда дело дошло до суда, стороны решили заключить мировое соглашение, по которому ИП выплатит недовольному клиенту 31 808 рублей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования