Орловщина потратила 100 млн долларов на товары из-за рубежа

В регионе сложилось отрицательное сальдо во внешней торговле.

Эксперты дали текущую оценку состоянию внешнеэкономической деятельности Орловской области. Так, по данным Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ, внешнеторговый оборот региона по итогам января-марта 2021 года составил 179 миллионов долларов США. Отметим, оценка торговых операций традиционно проводится в американской валюте, хотя время от времени муссируются слухи о том, что наша страна откажется от расчетов в долларах.

По текущим отчетам в сравнении с аналогичным периодом 2020 года внешнеторговый оборот Орловской области увеличился на 21 процент. При этом экспорт товаров вырос на 12,2 процента и по итогам отчетного периода времени составил 79,3 миллиона долларов США. Еще более заметную динамику роста продемонстрировал импорт.

Как и в предыдущие годы, Орловская область больше покупает товаров из-за рубежа, чем туда продает. Так, стоимостные объемы импорта по отношению к январю-марту 2020 года в регионе увеличились на 29,1 процента и достигли уровня 99,7 миллиона долларов США. Нетрудно подсчитать, что экспортно-импортные операции сложилось с отрицательным сальдо (импорт минус экспорт) торгового баланса в размере 20,4 миллиона долларов США. Добавим, что доля экспорта во внешнеторговом обороте Орловщины составила 44,3 процента, импорта – 55,7 процента.

ИА «Орелград»