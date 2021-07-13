Орловского бизнесмена уличили в связи с фантомами

Фермер провел испытания зерна в лаборатории, которой нет.

В Орловской области индивидуальный предприниматель привлечен к ответственности за то, что задекларировал четыре партии зерна в фантомной лаборатории. Об этом рассказали в пресс-службе Территориального управления Россельхознадзора. В нарушении требований технического регламента «О безопасности зерна» обвинили главу крестьянско-фермерского хозяйства из Малоархангельского района.

Было установлено, что ИП оформил декларации соответствия на четыре партии зерна общей массой 1450 тонн. Основанием для этого послужили протоколы испытания, выданные лабораториями, зарегистрированными на территории Московской области. Однако в ходе проверки выяснилось, что эти лаборатории являются фантомными, то есть, их физически нет по указанному адресу регистрации.

По итогам проверки было выдано четыре предписания об отзыве деклараций на зерно, после чего их действие было прекращено. Сообщается, что всего в текущем году управлением Россельхознадзора по данной причине отозвана уже 231 декларация.

ИА «Орелград»