Под Орлом тюк соломы едва не убил водителя

Пострадавший получил тяжелые травмы из-за плохой организации работ.

Как пояснили в Государственной инспекции труда в Орловской области, речь идет о несчастном случае, произошедшем 5 июня 2021 года в АО «Племенной завод имени Георгиевского». В тот день тяжелые травмы получил водитель предприятия. По данному факту было организовано расследование, которое инспекторы завершили только сейчас. В инспекции рассказали, что водитель автомобиля КамАЗ возвращался с фермы, где выполнял задание начальства.

По пути он уже самостоятельно принял решение загрузиться соломой для фермы, которая была необходима для подстилки крупному рогатому скоту. Грузовик подъехал к скирде, и трактор начал грузить тюки в кузов. Водитель автомобиля вышел во время загрузки из салона. Он стоял возле штабелей тюков с соломой, один из которых не удержался на месте и рухнул на человека.

Первую помощь пострадавшему оказал тракторист, который затем позвал на помощь коллег. Они сами отвезли пострадавшего в ближайший ФАП, откуда его перевезли в Ливенскую ЦРБ. Пострадавший получил повреждения, которые медики отнесли к категории тяжелых. Согласно выводам Госинспекции труда, причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ.

ИА «Орелград»