УФАС заинтересовалось платой за услуги судмедэкспертов

Антимонопольная служба возобновила дело против облздрава.

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области вынесла определение о возобновлении антимонопольного дела, возбужденного в 2019 году по признакам нарушения департаментом здравоохранения части 1 статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции». Участие в деле на стороне департамента также принимает Орловское бюро судебно-медицинской экспертизы.

Признаки нарушения закона были выявлены антимонопольщиками в действиях регионального департамента здравоохранения. Выразились они, по мнению сотрудников службы, во внесении изменений в устав вышеуказанного бюро, позволяющих осуществлять немедицинские услуги за плату. Иными словами, речь идет о ритуальных услугах.

Еще в сентябре 2019 года Орловское УФАС России направило в адрес облздрава предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Срок выполнения предупреждения был установлен до 6 ноября 2019-го. Однако скандально известный департамент, бывший руководитель которого Иван Залогин сейчас находится под следствием, ответил письмом о своем несогласии с выданным предупреждением.

Департамент также обратился в арбитражный суд Орловской области, где попросил признать предупреждение УФАС недействительным. На судебные разбирательства ушло почти два года. Спор дошел до арбитражного суда Центрального округа и едва не перекочевал в судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ. Решение о возобновлении дела, как следует из определения, было принято в связи с тем, что «обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения дела, устранены». Рассмотрение назначено на 23 июля. В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции заседание пройдет исключительно в дистанционном режиме, без очного участия представителей сторон.

ИА «Орелград»