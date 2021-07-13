В Орле директора центра огневой подготовки отдали под суд

Его обвинили в пяти эпизодах коммерческого подкупа

В Орле в суд передали уголовное дело директора центра дополнительного образования «Сатурн». Его обвиняют в пяти эпизодах коммерческого подкупа, сообщили прокуратура и следственный комитет.

По версии следствия, в 2019 году мужчина получил от пяти человек деньги — суммарно 45 тысяч рублей. Взамен директор выдавал документы об обращении с оружием без фактического прохождения подготовки. Уголовное дело рассмотрит Советский райсуд Орла.

Согласно открытым данным, центр «Сатурн» был ликвидирован, а его директором числился Дмитрий Лыкин. СМИ называли его сыном бизнес-омбудсмена Орловской области Евгения Лыкина.

ИА «Орелград»