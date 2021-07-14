Орловец извинился перед знакомым и ударил его ножом

Теперь мужчина предстанет перед судом

В Орле суд рассмотрит уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, в котором обвиняют 55-летнего жителя Северного района. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Инцидент произошел в феврале 2021 года в гаражном кооперативе. Мужчина заметил знакомого, которого не так давно избил в ходе ссоры. Орловец подошел извиниться, но тот извинения не принял и оскорбил соперника.

После этого мужчина достал нож и дважды ударил жертву в грудь. Орловец выжил, следует из сообщения СК.

ИА «Орелград»