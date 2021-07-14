Под Орлом суд не дал участковому наказать невиновного человека

Участковый хотел оштрафовать орловца за жизнь по «недействительному» паспорту.

Урицкий районный суд рассмотрел дело по жалобе местного жителя, который оспорил действия участкового уполномоченного полиции. Как уточняет пресс-служба райсуда, ранее полицейский вынес постановление о привлечении гражданина к административной ответственности за проживание по недействительному паспорту. Свои действия страж порядка мотивировал тем, что «правонарушитель» не заменил гражданский паспорт в установленный законом срок.

Дело в том, что орловцу стукнуло 45 лет. По закону, удостоверяющий личность документ он должен был поменять в течение 30 суток. По мнению полицейского, гражданин этого не сделал, за что и был «признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.15 ч. 1 КоАП РФ». Мужчине был выписан штраф в размере 2000 рублей. Однако тот не сдался и пожаловался на полицейского в суд. Оказалось, что прав в этой ситуации был именно он.

«В судебном заседании было установлено, что лицом, привлекаемым к административной ответственности, заявление о замене паспорта было подано через портал государственных услуг в предусмотренный законом срок, — рассказали в пресс-службе райсуда. — Оценив доводы жалобы, материалы дела, судья пришел к выводу, что действия жителя Урицкого района не образуют состава вменяемого ему административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.15 ч. 1 Кодекса РФ об АП».

В результате суд отменил постановление участкового и прекратил производство по делу, поскольку состава административного правонарушения в данном случае не было.

ИА «Орелград»