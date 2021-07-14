Рабочего насмерть засыпало зерном под Орлом

В причинах нечастного случая разбирались инспекторы труда.

Как пояснили в Государственной инспекции труда в Орловской области, данный несчастный случай произошел 14 июня 2021 года в ООО «РСК ТР ГРУПП». По данному факту было проведено расследование. Основной причиной ЧП признана неудовлетворительная организация производства работ. В рамках расследования удалось восстановить события, которые привели к трагедии.

Было установлено, что промышленные альпинисты, бригада из шести человек, опустились примерно на 25 метров в железобетонные силосные блоки. Их задачей была обметка стен и потолков. В ходе работ они обнаружили нарост из слежавшегося зерна и стали его зачищать, сгребая зерно в центр силоса к конусу ссыпного отверстия. Один из рабочих открыл ссыпное отверстие, предварительно известив коллег об этом по рации. Зерно начало ссыпаться, но вскоре застряло.

«После неудачных попыток пробить зерно, промышленные альпинисты стали пробивать наросты зерна с внутренней части силоса штыковыми лопатами, — говорят в инспекции труда. — Как следует из протокола опроса, пострадавший отцепился от скамьи промышленного альпиниста и остался на одном страховочном усе. Он встал в центр силоса, чтобы пробить забившееся ссыпное отверстие, при этом провалился по грудь в накопившееся зерно. Его стало засыпать зерном».

Коллеги поспешили на помощь товарищу, пытались вытянуть его при помощи электрической лебедки, но у них ничего не вышло. Затем пострадавшего начали откапывать руками, но тоже безуспешно. Когда пострадавшего все-таки удалось вытянуть из-под зерна, он был уже мертв. Реанимационные мероприятия, проведенные сотрудниками подоспевшей «скорой», увы, тоже не помогли.

Среди причин ЧП в инспекции отмечают отсутствие контроля со стороны ответственного за производство работ, выразившееся в допуске работников к выполнению своих трудовых обязанностей без своевременного проведения инструктажа на рабочем месте.

ИА «Орелград»