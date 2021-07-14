У орловцев появился шанс рассказать о своих реальных проблемах

Описать реальное положение дел орловцы смогут в рамках статистического наблюдения.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области в период до 29 июля 2021 года будет проведено выборочное наблюдение качества и доступности услуг в образовании, здравоохранении и соцобслуживании, а также в сфере службы занятости населения. Наблюдение проводится во исполнение постановления правительства страны.

«В ходе наблюдения будут выявлены реальные проблемы, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни, — подчеркнули в Орелстате. — По результатам планируется получить данные о частоте и своевременности получения образовательных, медицинских и социальных услуг, услуг в области содействия занятости населения, об объемах услуг, полученных в системах платного и бесплатного обеспечения, о пользовании услугами системы социального обслуживания и расходах при обращениях за помощью в связи с ограничениями по состоянию здоровья».

В целом по России интервьюеры обойдут 48 тысяч домохозяйств. Из них 500 находится в Орловской области. Так, в городах региона планируется посетить 300 домов и квартир. Обследование пройдет в Орле, Ливнах, Мценске, Кромах и Нарышкино. Еще 200 домов будут обследованы в сельской местности, детальный список приведен на сайте Орелстата. «Результаты обследования могут быть использованы для разработки и оценки эффективности мер по реализации Концепции демографической политики РФ до 2025 года и госпрограмм», — говорят организаторы.

ИА «Орелград»