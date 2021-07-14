В Орле на перекрёстке улиц Лескова и Ломоносова заработал светофор

Объект установили по инициативе ОНФ в Орловской области.

На опасном перекрёстке улиц Лескова и Ломоносова в Орле заработал светофор, сообщает общероссийский народный фронт (ОНФ) в Орловской области.

Руководитель исполкома ОНФ в Орловской области Владимир Филонов рассказал, что весной 2020 года в организацию обратились орловские автомобилисты с просьбой установить светофор на перекрёстке улиц Лескова и Ломоносова. Из-за отсутствия светофора на пересечении двух улиц происходило много ДТП. Инициативу общественников поддержало орловское УГИБДД.

Работы начались весной этого года. 12 июля светофор заработал.

Активисты ОНФ предложили до конца 2021 года установить светофоры на перекрёстке улиц Полесской и Цветаева. Работы планируют начать после завершения капитального ремонта улицы Цветаева.

В текущем году по инициативе ОНФ и ГИБДД было установлено дополнительное освещение на Карачевском шоссе, а на Наугорском шоссе произвели монтаж мачт и фонарей, которые сейчас подключают к электричеству.

ИА «Орелград»