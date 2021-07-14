В Орле нашли проектировщика выезда из микрорайона «Зареченский»

14.7.2021 | 15:53 Новости, Общество

Контракт обошёлся в 3,29 млн рублей.

ООО «Проект+» выиграло конкурс и стало подрядчиком, который спроектирует дополнительный выезд из Зареченского района, сообщает администрация города Орла.

«Проект+» создаст проект ул. Витольда Почернина на участке от ул. Зеленина в Зареченском микрорайоне до ул. Царёв Брод в Орловском районе.

Стоимость проекта — 3,29 млн рублей (на 10 000 рублей меньше начальной цены). Работы по проектированию пройдут в два этапа. Завершиться они должны 30 ноября 2022 года.

Из-за отсутствия дополнительного выезда из Зареченского микрорайона часто образуются пробки на улице Мостовой и Карачевском шоссе.

ИА «Орелград»

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