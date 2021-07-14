В Орле подрядчику по ремонту дворов предъявили претензии

Компания исправилась после угрозы попасть в «чёрный список».

ООО «Мир строительной техники», которое занимается ремонтом дворов, начало активную работу после предъявленных ему претензий, сообщается на сайте мэрии Орла.

Компания «Мир строительной техники» ведёт работу во дворах ул. Металлургов, 54 и ул. Комсомольская, 191.

В прошлом году ремонтом двора дома №54 по улице Металлургов занималась компания «Прогресс». Подрядчик оказался недобросовестным: с ним расторгли договор и занесли его в «чёрный список».

За ремонт двора на улице Металлургов, 54, а также на улице Комсомольская, 191 взялась компания «Мир строительной техники». Работы замерли, и с компанией так же хотели расторгнуть договор и занести её в «чёрный список». Но после предъявленных ей претензий, компания начала исправляться и стала работать в быстром темпе.

ИА «Орелград»