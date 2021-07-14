В Орле подрядчику по ремонту дворов предъявили претензии

14.7.2021 | 17:10 ЖКХ, Новости

Компания исправилась после угрозы попасть в «чёрный список».

ООО «Мир строительной техники», которое занимается ремонтом дворов, начало активную работу после предъявленных ему претензий, сообщается на сайте мэрии Орла.

Компания «Мир строительной техники» ведёт работу во дворах ул. Металлургов, 54 и ул. Комсомольская, 191.

В прошлом году ремонтом двора дома №54 по улице Металлургов занималась компания «Прогресс». Подрядчик оказался недобросовестным: с ним расторгли договор и занесли его в «чёрный список».

За ремонт двора на улице Металлургов, 54, а также на улице Комсомольская, 191 взялась компания «Мир строительной техники». Работы замерли, и с компанией так же хотели расторгнуть договор и занести её в «чёрный список». Но после предъявленных ей претензий, компания начала исправляться и стала работать в быстром темпе.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования