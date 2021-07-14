В Орле поликлиника и два детских сада остались без горячей воды

14.7.2021 | 15:32 Новости, Общество

Она вернётся в трубы только 25 августа

В Орле из-за ремонта тепломагистрали до 25 августа отключили горячую воду в Областной клинической поликлинике и двух детских садах: № 56 и № 68. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Горячее водоснабжение отключат и ещё по четырём адресам:

— Переулок Ботанический, 31 и переулок Маслозаводской, 5 останутся без тёплой воды до вечера 15 июля;
— до 19 июля включительно горячей воды не будет в трубах домов по адресам: улица Солнцевская, 14 и улица Черепичная, 18.

По данным мэрии, ремонтом труб займутся «Газпром теплоэнерго Орел» и «Орловская теплосетевая компания» .

ИА «Орелград»

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