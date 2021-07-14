В Орле проверили законность ремонта здания института культуры

Управление ФАС вынесло решение по антимонопольному делу.

Комиссия управления ФАС России по Орловской области завершила рассмотрение дела, возбужденного по жалобе одного из ООО. Компания, вероятно, планировала принять участие в аукционе, победитель которого получал контракт на капитальный ремонт учебного корпуса Орловского государственного института культуры. Аукцион был проведен в июне этого года. На участие была подана одна заявка, признанная соответствующей всем требованиям. Начальная максимальная цена контракта составляла 32,6 миллиона рублей.

По мнению заявителя, заказчик разработал конкурсную документацию, не соответствующую требованиям закона. В частности, институт якобы установил требования к претендентам о наличии допусков саморегулируемых организаций, не указав при этом требования о наличии выписки о взносах в фонд возмещения вреда. Также вуз обвинили в том, что на специализированном сайте в сфере закупок он не опубликовал проектно-сметную документацию.

Однако антимонопольная служба сочла жалобу необоснованной, а доводы заявителя своего подтверждения не нашли. Было установлено, что вуз не допустил нарушений закона при проведении указанного аукциона. Напомним, институт культуры как раз в эти дни вкладывает десятки миллионов федеральных рублей в развитие своей материально-технической базы. Вуз готовится отметить 50-летия со дня своего основания, это событие произойдет в марте 2022 года.

«В преддверии этой даты в 2019-2021-е годы руководством вуза взят курс на модернизацию материально-технической базы с целью соответствия ее современным образовательным и техническим стандартам, — говорится на сайте вуза. — Территория института превращается в многокомплексный студенческий городок. Освоены материальные средства в объеме 80 миллионов рублей на проведение капитального и текущего ремонта здания общежития и близлежащих сооружений. На реконструкцию общежития уже затрачено 22 миллиона рублей».

Что касается учебного корпуса, ставшего предметом спора, то он был построен в 1959 году. Вуз планирует продолжить работы по его капитальному ремонту. Так, предусмотрено восстановление запасных выходов с учетом обеспечения доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. Планируется ремонт кровли и демонтаж разрушенных балконных плит, ремонт отмостки и цоколя здания. Упомянутые 32 миллиона рублей вузу из федерального бюджета выделены дополнительно.

ИА «Орелград»