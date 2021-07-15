Чиновники отказали орловцу в земле за то, что он вырастил пшеницу

Непростое гражданское дело рассмотрела апелляционная судебная инстанция.

Орловский областной суд удовлетворил иск жителя Залегощенского района к местной администрации, обязав чиновников заключить с селянином договор аренды земельного участка без проведения торгов. Обстоятельства дела поведали в пресс-службе облсуда. Было установлено, что мужчина уже несколько лет арендует муниципальную землю для сенокошения и выпаса скота.

Очередной трехлетний договор аренды был заключен в 2017 году. Когда срок подходил к концу, арендатор решил договор продлить, но ему отказали. Основанием для отказа послужило то, что ранее он был уличен в нецелевом использовании участка. Вместо сенокошения и выпаса скота мужчина использовал землю для выращивания озимой пшеницы. За это его привлекли к административной ответственности. Штраф он заплатил, однако землю в новую аренду все равно не получил.

Чиновники предъявили ему странное требование – селянину надо было доказать, что участок находится в надлежащем состоянии. Как говорят в облсуде, сделать это оказалось не так-то просто. Как следует из материалов дела, мужчина не раз обращался по этому вопросу в администрацию Залегощенского района и Росреестр с заявлениями. Он сообщал об устранении допущенных нарушений и просил об осмотре участка. Также он предоставил суду справку главы сельского поселения об отсутствии нецелевого использования участка.

Никто так и не осмотрел участок, поэтому доказать, что нарушения устранены, было просто невозможно. Вот и суд первой инстанции «счел недоказанным факт устранения истцом нарушений земельного законодательства». Однако областная судебная коллегия рассмотрела вопрос шире. Она, например, указала, что в суде первой инстанции не был выяснен вопрос о том, каким именно образом истец должен был доказать устранение ранее выявленных нарушений.

Сыграли свою роль и справка от главы села, и уклонение чиновников от осмотра участка, и то, что обращения гражданина рассматривались чиновниками несвоевременно. В результате судебная коллегия отменила решение суда первой инстанции и удовлетворила исковые требования селянина. Упрямым чиновникам все-таки придется сдать в аренду спорный участок.

ИА «Орелград»