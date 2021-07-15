Чиновников обязали построить детскую площадку под Орлом

За маленьких жителей Хотынца вступились суд и прокурор.

Решение по иску межрайонного прокурора вынес Хотынецкий районный суд Орловской области. Ответчиком выступила администрация Хотынецкого района. Прокурор просил суд обязать чиновников оборудовать детскую площадку. Как и бывает в подобных случаях, обращению в суд предшествовало проведение проверки. Было установлено, что на территории местного парка имеются площадки для игры мячом, а также зона для досуга и развития детей-инвалидов. При этом игровые площадки для основной массы детей, проживающих в Хотынце, отсутствуют.

В связи с этим, следовало из иска, населением эксплуатируется площадка для детей-инвалидов, что «приводит к негативным последствиям в виде нарушения правил эксплуатации оборудования, травматизму и даже смерти несовершеннолетних». Изложенные факты свидетельствуют о том, что «администрацией Хотынецкого района не организована на надлежащем уровне работа по развитию физкультуры, школьного и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий».

Прокурор также заявил, что выявленные нарушения закона недопустимы, поскольку «нарушают конституционные права широкого круга лиц на нравственное, духовное и физическое развитие». Он просил обязать администрацию Хотынецкого района оборудовать площадку для детей дошкольного возраста в парке и организовать контроль технического состояния игрового оборудования в соответствии с требованиями ГОСТ.

Администрация района своего представителя в суд не прислала, но в письменном отзыве исковые требования признала в полном объеме. Суд заявление удовлетворил и отвел чиновникам срок до 1 сентября 2022 года на оборудование в парке детской площадки.

ИА «Орелград»