Главы Железнодорожного и Северного районов Орла ушли в отставку

15.7.2021 | 17:48 Важное, Новости, Политика

Юрий Тарасов и Владимир Маркин работали в структуре администрации Орла еще с XX века

Главы Железнодорожного и Северного районов Орла Юрий Тарасов и Владимир Маркин ушли в отставку. Об этом сообщил мэр города Юрий Парахин в соцсетях.

«Сегодня мы провожаем на заслуженный отдых двух старожил города — главу Железнодорожного района Юрия Михайловича Тарасова и главу Северного района Владимира Ильича Маркина. Это очень грустный, но вместе с тем и волнительный день, потому что нечасто удаётся благодарить людей, которые многие свои годы, пожалуй, даже лучшие свои годы отдали Орлу», — написал Парахин, поблагодарив чиновников за работу.

Тарасов пришел в структуру администрации Орла в 1997 году, Маркин — в 1999-м. Имена их сменщиков не называются.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования