Главы Железнодорожного и Северного районов Орла ушли в отставку

Юрий Тарасов и Владимир Маркин работали в структуре администрации Орла еще с XX века

Главы Железнодорожного и Северного районов Орла Юрий Тарасов и Владимир Маркин ушли в отставку. Об этом сообщил мэр города Юрий Парахин в соцсетях.

«Сегодня мы провожаем на заслуженный отдых двух старожил города — главу Железнодорожного района Юрия Михайловича Тарасова и главу Северного района Владимира Ильича Маркина. Это очень грустный, но вместе с тем и волнительный день, потому что нечасто удаётся благодарить людей, которые многие свои годы, пожалуй, даже лучшие свои годы отдали Орлу», — написал Парахин, поблагодарив чиновников за работу.

Тарасов пришел в структуру администрации Орла в 1997 году, Маркин — в 1999-м. Имена их сменщиков не называются.

ИА «Орелград»