Клычков выделил на проведение конкурса для учителей 26 тысяч рублей

Средства областного бюджета будут потрачены на премию победителю.

В Орловской области проведут очередной конкурс на лучшую работу по физико-математическим дисциплинам и методике преподавания физико-математических дисциплин. Положение о нем утвердил губернатор Андрей Клычков. Он также распорядился выделить из бюджета региона 26 тысяч рублей на проведение конкурса. Автор победившей научной работы будет награжден дипломом и премией в размере 25 тысяч рублей. Оставшаяся тысяча, вероятно, будет потрачена на иные цели. Кстати, по условиям, премия соавторам коллективной научной работы выплачивается в равных долях.

Сам конкурс проводится «в целях поддержки творческой активности преподавателей, аспирантов, учителей, методистов Орловской области в создании учебной и методической литературы по физико-математическим дисциплинам» для школ, ссузов и вузов. Он будет проведен в октябре-декабре 2021 года. Принять в нем участие смогут только авторы не старше 35 лет. Правом выдвижения работ на конкурс наделены образовательные организации, ученые советы и советы молодых ученых и специалистов.

При оценке работ экспертная комиссия будет учитывать их актуальность, научную новизну, степень раскрытия темы, личный вклад автора в исследование, четкость постановки задачи, грамотность и логичность изложения и степень обоснованности положений, выводов и рекомендаций. Еще одним важным критерием для определения победителя станет значение исследуемой проблемы для преподавания физико-математических дисциплин в образовательных организациях региона.

ИА «Орелград»