Клычкову пожаловались на заросли травы в Орле

15.7.2021 | 10:01 ЖКХ, Новости

В ответ губернатор призвал к борьбе с «джунглями» чиновников и депутатов

Жители Орла во время прямого эфира губернатора Андрея Клычкова пожаловались ему на заросли травы в областном центре. Один из комментаторов отметил, что в Орле нужно брать с собой мачете, чтобы прорубать дорогу через «джунгли».

Клычков согласился, что проблема существует, но заверил, что работы ведутся. «Объективно — невозможно всё сделать за один день. Видел, что один из депутатов косил траву – самый дорогой косарь, с такой зарплатой, косит траву в Орле. Хотя, если выйдут все депутаты и чиновники и покосят – травы точно не будет», — сказал Клычков, вероятно, имея в виду вице-спикера облсовета Михаила Вдовина, который косил траву возле памятника танкистам на Химмаше.

ИА «Орелград»

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