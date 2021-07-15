В Орловской области выделили 740 млн рублей на поддержку семей с детьми

15.7.2021 | 16:01 Новости, Общество

Так власти пытаются обеспечить рост населения Орловской области.

 

В 2021 году в Орловской области выделили более 740 млн рублей на поддержку семей с детьми, сообщает правительство региона

Материальную помощь в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка в этом году должны получить 5000 семей. Ежемесячные денежные выплаты за третьего и последующих детей — более 3000 семей.

453 орловские многодетные семьи воспользовались материнским капиталом общей суммой 6,9 млн рублей.

Также в Орловской области организовали медицинскую помощь семьям, страдающим бесплодием. За первую половину 2021 года в регионе в результате ЭКО родилось 13 детей.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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