В Орловской области выделили 740 млн рублей на поддержку семей с детьми

Так власти пытаются обеспечить рост населения Орловской области.

В 2021 году в Орловской области выделили более 740 млн рублей на поддержку семей с детьми, сообщает правительство региона

Материальную помощь в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка в этом году должны получить 5000 семей. Ежемесячные денежные выплаты за третьего и последующих детей — более 3000 семей.

453 орловские многодетные семьи воспользовались материнским капиталом общей суммой 6,9 млн рублей.

Также в Орловской области организовали медицинскую помощь семьям, страдающим бесплодием. За первую половину 2021 года в регионе в результате ЭКО родилось 13 детей.

ИА «Орелград»