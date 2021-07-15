Вдовину пожаловались на бегающих голых женщин

Претензии касались «наливайки» на Планерной

Орловцы пожаловались первому зампреду орловского Областного совета Михаилу Вдовину на соседство с неблагополучной «наливайкой». Об этом сообщил сам политик в своих соцсетях.

«Пьяные разборки, крики, бегающие голые женщины, бутылки на детских площадках, туалеты в близлежащих подъездах — это лишь малая часть претензий, которые были высказаны жителями в адрес представителя собственника кафе в доме 69 по улице Планерной», — рассказал он.

По словам Вдовина, жизнь местных жителей значительно ухудшилась после появления рядом с их домом шумного кафе.

Политик заявил, что выслушал все стороны конфликта и рекомендовал владельцу заведения ограничить время его работы. По мнению Вдовина, малый бизнес — это хорошо, но тот «не должен создавать проблемы людям».

ИА «Орелград»