Еще 90 орловцев заразились коронавирусом, трое умерли

Общее число случаев в регионе достигло 38 895

За прошедшие сутки еще 90 жителей Орловской области заразились коронавирусом, сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число случаев в регионе достигло 38 895.

Вместе с тем за сутки скончались три пациента с COVID-19, количество жертв выросло до 786. Выздоровели 84 пациента (36 803 всего).

В целом по России число зараженных коронавирусом достигло 5 907 999 (+25 704). С начала пандемии скончались 146 868 (+799). Выздоровели 5 300 908 (+21 932).

ИА «Орелград»