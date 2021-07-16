Еще один «мусорный коллапс» обнаружили под Орлом

Деревни Ливенского района остались в стороне от мусорной реформы.

Орловский природоохранный межрайонный прокурор выиграл судебный процесс у администрации Ливенского района. Истец требовал возложить на чиновников обязанности по созданию и содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов.

Как уже писал «Орелград», ранее аналогичный иск прокуратура выиграла у администрации Орла – города, о мусорном коллапсе в котором писала даже федеральная пресса. Новый суд показывает, что «мусорная» реформа буксует не только в областной столице. В обоснование иска прокурор указа данные проведенной проверки исполнения законодательства об обращении с отходами производства и потребления.

Было установлено, что сбор, транспортирование, обработка, утилизация и размещение твердых коммунальных отходов, образующихся на территории отдельных сельских поселений Ливенского района, не осуществляются, площадки накопления ТКО отсутствуют. Факт отсутствия организации деятельности по вывозу мусора с территории сельских поселений в суде был подтвержден и справкой регоператора, компании «УК Зеленая роща».

Прокуратура также напомнила, что администрация Ливенского района в 2019 году проиграла два аналогичных суда. Тогда чиновников обязали «обеспечить финансирование мероприятий по созданию мест накопления твердых коммунальных отходов на территории Лютовского и Никольского сельских поселений». Эти судебные решения вступили в силу, но на настоящий момент не исполнены.

Прошедшая проверка оказалась более глобальной. В суде прокуратура представила детальный анализ с цифрами, говорящими о том, в каком именно поселении и сколько площадок должно быть создано. Интересно, что «на запрос Орловской природоохранной межрайонной прокуратуры администрацией Ливенского района представлены сведения об отсутствии информации о количестве жителей в населенных пунктах сельских поселений, что свидетельствует о том, что потребность в местах накопления и мусоросборниках для каждого населенного пункта не рассчитывалась, не определялась».

Суд решил иск удовлетворить частично. Он обязал администрацию Ливенского района создать места накопления ТКО на территории населенных пунктов Беломестненского, Вахновского, Галического, Дутовского, Здоровецкого, Казанского, Козьминского, Коротышского, Крутовского, Навесненского, Островского, Речицкого, Сергиевского и Сосновского сельских поселений — в соответствии с требованиями СанПиН и исходя из численности населения. На исполнение решения суда чиновникам отведен срок до 31 декабря 2023 года.

ИА «Орелград»