Инвестиции в Орловскую область сократились

Объем инвестиций в основной капитал упал по сравнению с прошлым годом.

Правительство Орловской области обнародовало статистические сведения о состоянии инвестиционной сферы региона. Из аналитической справки следует, что в развитие экономики и социальной сферы области за январь-март 2021 года за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций и предприятий было вложено 10,495 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал. Данный показатель уступает прошлогоднему.

Так, текущий объем инвестиций в действующих ценах оценивается всего в 91,3 процента к уровню первого квартала 2020 года, а в сопоставимых ценах – в 85,8 процента. Поясним, что сопоставимые цены учитывают целый ряд факторов, включая инфляцию, динамику изменения зарплат и другое. В справке отмечено, что основные инвестиции в регионе традиционно вкладываются в строительство жилья и нежилых объектов.

Однако в текущем году этот флагман инвестиционной деятельности явно испытывает серьезные трудности. Так, объем выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» за январь-май 2021 года составил 7,928 миллиарда рублей. Это всего 68,7 процента к уровню аналогичного периоды предыдущего года в действующих ценах и 65,2 процента — в сопоставимых ценах. А вот жилья за указанный период времени в регионе было введено в эксплуатацию 109,2 тысячи квадратных метров, что составляет 147,9 процента к уровню января-мая 2020 года.

ИА «Орелград»