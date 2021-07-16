Орловец жестоко отреагировал на оскорбление покойной матери

Мужчина едва не убил своего собутыльника за неосторожные слова.

Житель Хотынецкого района Орловской области получил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на 1 год. Он был признан судом виновным по ч.2 ст.111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Как рассказали в пресс-службе Хотынецкого райсуда, преступление было совершено на бытовой почве. Осужденный вместе с приятелем на своей кухне распивали спиртные напитки. Внезапно между ними вспыхнула ссора, которая переросла в поножовщину. По версии подсудимого, собутыльник «затронул его покойную мать, на его предупреждения прекратить высказывать оскорбления не реагировал».

Дошло до того, что хозяин дома сначала вытолкал своего собутыльника в прихожую и там повалил его на пол. Затем сбегал на кухню за ножом, которым, вернувшись в прихожую, ударил приятеля в спину. После этого он выволок пострадавшего на лестничную площадку и «решил замыть кровь в подъезде и дома». Кроме того, он попросил соседей вызвать «скорую помощь», вместе с которой вскоре приехали и полицейские.

Ножевое ранение оказалось очень тяжелым, но, к счастью, медикам удалось спасти жизни потерпевшего. Преступник сразу во всем сознался. При вынесении приговора были учтены данные о личности подсудимого, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

ИА «Орелград»