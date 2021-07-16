Под Орлом «банда почтальона» разобрала чужую мастерскую

Суд оценил криминальные действия троих приятелей из Кромского района.

Кромской райсуд Орловской области рассмотрел материалы уголовного дела, возбужденного в отношении троих местных жителей. Двое из них нигде не работают, а третий, как следует из материалов, работает почтальоном, причем положительная характеристика с места работы помогла ему избежать уголовного преследования. Троицу обвиняли в покушении на кражу чужого имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Было установлено, что в разгар рабочего дня они проникли на территорию недостроенной мастерской, принадлежащей местному агропредприятию. Приятели охотились за черным и цветным металлом. Добычу они планировали сдать в пункт приема металлолома. Подельники хорошо подготовились и привезли с собой инструменты.

В мастерской они поочередно разрушили участки стены, чтобы добраться до тяжелых металлических конструкций. Затем распилили эти конструкции и уже готовились погрузить их в автомобиль и увезти, когда были пойманы с поличным. Воришек на месте преступления «застукал» один из руководителей сельхозпредприятия, владеющего мастерской. Кстати, выручить за свою добычу приятели смогли бы не более 17 тысяч рублей. Оценка была произведена по цене лома черных металлов на день совершения кражи.

Все трое вину признали и загладили вред, причиненный преступлением. Поскольку ранее в криминальных делах они замечены не были, следователь посчитал, что данные граждане могут быть освобождены судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Так оно и произошло. Один из подельников получил судебный штраф в размере 10 тысяч рублей, еще двое заплатят государству по 5 тысяч.

ИА «Орелград»