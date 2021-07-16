Топливно-энергетический баланс найден под Орлом

Власти Болховского района проанализировали ситуацию с потреблением топлива.

Администрация Болховского района Орловской области утвердила топливно-энергетический баланс за 2019-2020 годы. Соответствующее постановление издал глава этого муниципального образования Виктор Данилов. Источниками информации для формирования топливно-энергетического баланса послужили сведения местных коммунальщиков – предприятий «Болховтеплосети» и «Коммунсервис – Колпна».

Из постановления следует, что топливно-энергетический баланс «содержит взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию муниципального образования», Кстати, в состав Болховского района входит 221 населенный пункт. Документ устанавливает распределение энергоресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и определяет эффективность использования энергоресурсов.

Так, чиновники провели анализ и установили, что основную долю (98,8 процента) в районе имеет производство природного газа. Объясняется это тем, что в Болховском районе 99,8 процента потребителей используют индивидуальное газоснабжение. При этом официально там газифицировано только 78 процентов населенных пунктов. На втором месте этого необычного рейтинга находится потребление тепловой энергии с долей 1,1 процента. Централизованным теплом в районе обеспечивается 47 квартир, 7 объектов социальной сферы и 11 частных потребителей.

Доля снабжения углем составляет всего лишь 0,04 процента. Этим видом топлива отапливается незначительная часть домовладений и два фельдшерско-акушерских пункта. Также сообщается, что основной объем потребления ресурсов приходится на бюджетные организации — 60,3 процента от всего объема потребления. Доля населения составляет 35,2 процента, а остаток приходится на «прочих потребителей».

ИА «Орелград»