В Орле белорусские огурцы назвали угрозой безопасности

16.7.2021 | 10:21 Новости, Общество

Партия огурцов была ввезена на территорию региона с нарушениями.

В Орловской области грузовладелец привлечен к административной ответственности по ст. 10.3 КоАП РФ (нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции). Кроме того, с ним проведена разъяснительная беседа. Речь идет о владельце 2,5 тонны свежих огурцов, которые правонарушитель ввез на территорию Орловской области из Белоруссии.

Нарушение закона было выявлено сотрудниками Территориального управления Россельхознадзора. Как пояснили в пресс-службе этого ведомства, ввезенная партия огурцов была продана без проведения карантинного фитосанитарного контроля в месте назначения. Согласно правилам Таможенного союза, собственник обязан уведомить компетентные органы о прибытии подкарантинной продукции и предъявить для контроля груз не позднее рабочего дня, следующего за днем прибытия.

В нашем случае собственник огурцов этого не сделал. В ТУ Россельхознадзора по этому поводу заявили, что «данный факт может повлечь за собой риск распространения опасных карантинных объектов и создает угрозу фитосанитарной безопасности региона».

ИА «Орелград»

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