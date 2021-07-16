В Орле на 20% увеличилось число заболевших COVID-19

Чаще всего болеют сотрудники сферы образования, здравоохранения и промышленных предприятий.

Заболеваемость COVID-19 увеличилась в Орле, Новосильском и Свердловском районах, сообщает правительство Орловской области.

В Орле случаи заражения участились на 20%, в Свердловском районе — в 1,6 раза, в Новосильском районе — белее чем в 2 раза.

Среди детей зарегистрировано 55 новых случаев заражения, что составляет почти 9% от общего числа заболевших. Среди взрослого населения выявлено 602 новых случая заражения.

Сохраняется высокий показатель заболеваемости среди пожилых людей. В большом количестве заболевают работники образовательной сферы, здравоохранения и промышленных предприятий.

Сейчас на амбулаторном лечении находится 1074 человека. Из 1026 коек, развёрнутых для COVID-пациентов в регионе, занято 745.

ИА «Орелград»